Залякували підприємців: на Тернопільщині викрили злочинну групу

Двоє зловмисників вимагали у місцевих підприємців величезні суми грошей та залякували вибухами. Обом загрожують чималі терміни ув’язнення, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому щодо групи осіб, які займалися вимаганнями. У ході досудового розслідування було встановлено, що 64-річний фігурант, залучивши до справи 47-річного спільника, вимагали у жителя обласного центру 85 тисяч доларів. Аби довести серйозність своїх злочинних намірів, - встановили саморобний вибуховий пристрій на автомобіль потерпілого. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав, лише механічних пошкоджень зазнав транспортний засіб.

Потерпіла від злочинних дій старшого зі зловмисників ще одна тернополянка. У жінки лиходій вимагав 250 тисяч євро. Окрім постійних погроз розправою, які фігурант надсилав у вигляді смс-повідомлень, була й реальна загроза життю – одного дня батьки потерпілої виявили прив’язану до воріт приватного господарства гранату. Експертиза підтвердила, що це осколковий вибуховий пристрій, який в будь який момент міг здетонувати.

За вчинене 64-річному підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Йому оголошено підозру одразу за чотирьома статтями Кримінального кодексу України: незаконне поводження з вибуховими пристроями; незаконне виготовлення вибухових пристроїв; вимагання з погрозою вбивства та насильства, вчинене за попередньою змовою групою осіб; умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

47-річному спільникові загрожує від 7 до 12 років провести за гратами.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює обласна прокуратура.