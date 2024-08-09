ДТП у Кременці: рятувальники витягали з понівеченого авто 20-річну водійку

Уряд не збільшить зарплати вчителям, зате в 1,5 та 2 рази підняв ставки податківцям та помічникам нардепів Українським учителям не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Все через складну ситуацію в державному бюджеті. Переглянути розмір виплат планують лише після закінчення війни. Про це заявив...

Дронів не буде: Урядовці і нардепи розікрали сотні мільярдів які забрали з місцевих бюджетів Уряд не має коштів, щоб виготовляти 2 мільйони дронів на рік. Урядовці розраховують лише на фінансову допомогу з боку Заходу. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він не...

Один нардеп «проїдає» 720 FPV ударних дронів на рік! Чому не має протестів активістів під Верховною радою? Україна витрачає на утримання одного народного депутата Верховної Ради понад 1,5 млн грн на рік. На всіх приблизно 600 млн грн на рік. Такі дані вказані в постанові Верховної Ради про...

У Тернополі тимчасово не буде води Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, 20 грудня з 09:00 до 17:00 год буде тимчасово припинено водопостачання будинків за адресами: вул....