ДТП у Кременці: рятувальники витягали з понівеченого авто 20-річну водійку

FB IMG 1723205584574У Кременці зіткнулися вантажівка з легківкою. Рятувальники деблокували 20-річну водійку з понівеченого авто.

серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у м. Кременець на вул. Вишнівецькій відбулося зіткнення вантажного фургону «MERCEDES SPRINTER» та легкового автомобіля «ВАЗ-2109».

Внаслідок ДТП водійку легкового автомобіля було затиснуто конструкціями транспортного засобу.
Рятувальники вжили заходів для недопущення виникнення пожежі, провели роботи з деблокування місцевої мешканки із понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання та передали її працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу.
Деталі дорожньо-транспортної пригоди наразі з'ясовуються, зазначають в Головному Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

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