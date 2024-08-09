ДТП у Кременці: рятувальники витягали з понівеченого авто 20-річну водійку

У Кременці зіткнулися вантажівка з легківкою. Рятувальники деблокували 20-річну водійку з понівеченого авто.
9 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у м. Кременець на вул. Вишнівецькій відбулося зіткнення вантажного фургону «MERCEDES SPRINTER» та легкового автомобіля «ВАЗ-2109».
Внаслідок ДТП водійку легкового автомобіля було затиснуто конструкціями транспортного засобу.
Рятувальники вжили заходів для недопущення виникнення пожежі, провели роботи з деблокування місцевої мешканки із понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання та передали її працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу.
Деталі дорожньо-транспортної пригоди наразі з'ясовуються, зазначають в Головному Управлінні ДСНС у Тернопільській області.