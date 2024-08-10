На Тернопільщині працівник ТЦК брав 5000 доларів за можливість уникнути військової служби

5000 доларів - стільки працівник ТЦК оцінював за можливість не проходити службу в армії та не платити штрафи за несвоєчасне оновлення облікових даних.

Його затримали на «гарячому» оперативники ДВБ та слідчі поліції Тернопільщини.

43-річний працівник ТЦК пропонував чоловікам, які мали проходити службу в армії, домовитись зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру комплектування без проходження військово-лікарської комісії та подальшого проходження військової служби. Крім цього пообіцяв вирішити питання щодо непритягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області. За це забажав отримати 5 000 доларів.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки у взаємодії із слідчими ГУНП в Тернопільській області та співробітниками військової контррозвідки СБУ затримали фігуранта одразу після отримання ним домовленої суми.

Слідчі поліції вже оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Ділку з ТЦК загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.