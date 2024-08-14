У двох аваріях на Тернопільщині постраждали велосипедисти

За минулу добу на Тернопільщині сталося дві дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими.

У вівторок, 13 серпня, ДТП за участю неповнолітнього трапилася в Чорткові, а в Тернополі постраждав велосипедист.

Близько 15:00 у Чорткові на вулиці Граничній 9-річний місцевий житель, рухаючись на велосипеді, наїхав на автомобіль Mitsubishi. Хлопчика з травмою голови та ноги доправили до лікарні.

Ще одна автопригода сталася в Тернополі на вулиці Купчинського. За попередніми даними, водій автомобіля BMW, здійснюючи маневр повороту, наїхав на велосипедиста. Внаслідок цього водія двоколісника відкинуло на автомобіль Toyota Rav4, який зупинився на заборонний сигнал світлофора. У результаті ДТП з травмами до лікарні потрапив велосипедист – 36-річний житель Тернополя.

Слідчі поліції з’ясовують усі обставини аварій.

Поліцейські закликають водіїв дотримуватись Правил дорожнього руху, не допускати ризикованих маневрів та бути взаємоввічливими на дорозі.