На передову вирушив позашляховик, який купили працівники міської ради та депутати - Сергій Надал

Тернопіль передав позашляховик марки Land Rover для захисників 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Наші Герої вже понад два роки виконують бойові завдання на передовій. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Як зазначає міський голова, транспортний засіб придбали без витрачання коштів з міського бюджету, зокрема, за кошти заступників міського голови та депутатського корпусу Тернопільської міської ради.

«Для захисників 110-ї окремої механізованої бригади передали позашляховик. Машину придбали за власні кошти працівників Тернопільської міської ради та депутатів. Цей позашляховик пройшов технічний огляд і готовий до виконання завдань на передовій. Хай добре служить нашим оборонцям. Щиро дякую усім, хто долучився», - зазначив Сергій Надал.

Нагадаємо

08 серпня мерія передала для бійців 82-го батальйону 105 тернопільської бригади Територіальної оборони новий екскаватор.

5 серпня Тернопільська міська рада передала нашим Героям-захисникам нову партію комп’ютерної техніки. Це комплекти планшетів та лазерні указки.