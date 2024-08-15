Обставини двох ДТП з потерпілими встановлюють поліцейські Тернопільщини

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Дві автопригоди сталися у середу, 14 серпня, на Тернопільщині.

У Ланівцях під колеса автомобіля потрапила місцева жителька, а в Почаєві травмувався мотоцикліст.
Близько 10-ї години в місті Ланівці водій автомобіля ВАЗ-2108 наїхав на 36-річну жінку, яка знаходилася на проїжджій частині дороги. Постраждалу з травмами доправили до лікарні.

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У Почаєві близько 23-ї години 20-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла та врізався у припаркований автомобіль марки Opel. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав ушкодження і був госпіталізований.
У водіїв відібрано зразки крові для проведення експертизи на стан сп'яніння. Слідчі поліції з’ясовують усі обставини аварій.
 

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