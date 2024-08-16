На дорогах Тернопільщини сталося дві ДТП, в одній із яких загинула людина

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Дві автопригоди зареєстровали правоохоронці 15 серпня на дорогах Тернопільщини.

Смертельна ДТП сталася близько 13:00 на автодорозі Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине у межах населеного пункту Теофіпілка Козівської громади. За попередніми даними, водій автомобіля Renault Trafic в’їхав в електровелосипед, який рухався попереду і здійснював маневр повороту ліворуч.

Внаслідок ДТП водійка двоколісного транспортного засобу, 50-річна жителька Козови, від отриманих травм померла.

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Ще одна автопригода сталася на цій же автодорозі поблизу села Павлів Нараївської громади близько 16:20. Водій вантажного автомобіля Volvo зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2105. Травми отримав водій ВАЗ, його доправили до лікарні.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.

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