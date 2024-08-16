Ошукали військових і волонтерів на 46 млн грн: в Україні та Молдові викрито групу, яка нібито продавала авто і дрони

Оперативники викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники «продавали» в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військовослужбовців ЗСУ. Нині встановлено 67 епізодів злочинної діяльності шахраїв. Восьмеро зловмисників затримані в рамках міжнародної спецоперації на території Республіки Молдова. Про це повідомляють в Департамені кіберполіції Національної поліції України.

Працівники кіберполіції Києва та слідчі слідчого управління ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури спільно з Управлінням розслідувань «Центр» Національного інспекторату розслідувань Республіки Молдова розкрили організовану групу зловмисників, які з 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.

Офісом Генерального прокурора і Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Республіки Молдова було створено спільну слідчу групу.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочинів причетні особи віком від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну вісім фігурантів, які проживали на території Одеської області, переїхали до Республіки Молдова, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми.

Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець рф, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх «послуг» в інтернеті.

Зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялись про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів.

Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку рф, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань.

Фігуранти знімали гроші у банкоматах Республіки Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізація коштів відбувалася шляхом придбання транспортних засобів преміум-класу та золотих виробів.

Поліцейські в рамках міжнародного співробітництва провели 23 обшуки на території Республіки Молдова та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів.

Вилучено гроші в сумі близько 250 тисяч гривень, 61 тисяча доларів, 20 транспортних засобів преміум класу, близько 5 кг золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та рф, зброю, чорнові записи, комп’ютерну техніку.

Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попереднья сума збитків перевищує 46 млн грн.

Поліцейські затримали вісьмох членів злочинної групи на території Молдови. Фігурантам та їхньому спільнику оголошено підозри за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдови. Рішенням суду затриманих взято під варту.

Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викриттю фігурантів сприяли представники служб безпеки комерційних банків України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення спільників фігурантів. У ході розслідування можлива додаткова кваліфікація злочинних дії аферистів.