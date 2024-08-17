У річці Нічлава на Тернопільщині знайшли тіло 53-річної жінки

У річці Нічлава в селі Бабинці Борщівської ТГ Чортківського району місцеві мешканці виявили без ознак життя тіло 53 річної жінки. Сталася подія 16 серпня.

Рятувальники, які прибули на місце події, вилучили тіло з води та передали працівникам поліції. Всього з початку року на водоймах області загинула 31 людина, з них 5 неповнолітніх.

У зв'язку з трагічним випадком на річці Нічлава, в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області звертаються до всіх мешканців та гостей Тернопільщини з проханням бути особливо уважними та обережними біля водойм. Ваше життя та здоров'я – найцінніше! Будьте уважні та обережні!