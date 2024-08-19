По чотирьох ДТП з потерпілими, які трапились на дорогах Тернопільщини, триває слідство

Чотири дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували правооохоронці 16 та 18 серпня на дорогах Тернопільської області.

У результаті автопригод за медичною допомогою до лікарні звернулися 7 осіб, серед яких одна дитина, зазначають у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У п’ятницю, 16 серпня, близько 8:30 у Тернополі на вулиці Винниченка водій автомобіля ГАЗ-3302 зіткнувся з мотоциклістом. У результаті ДТП 19-річного водія двоколісного транспортного засобу з численними травмами доправили до лікарні.

Того ж дня ще одна автопригода за участю мотоцикліста сталася у Кременці близько 14:40. Водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з мотоциклістом. Травму ноги отримав водій двоколісного транспортного засобу.

У неділю, 18 серпня, близько 12:00 на автодорозі Обхід м. Тернопіль, на перехресті сіл Біла-Чистилів Тернопільського району, не розминулися автомобілі "BMW X5" та "Skoda Octavia". Внаслідок ДТП травми отримали дві пасажирки "Skoda Octavia": 33-річна жінка та 10-річна дівчинка.

Цього ж дня близько 23:00 у селі Малі Заліщики Бучацької громади ДТП трапилася за участю двох мотоциклістів. У результаті зіткнення травми отримали водії обох транспортних засобів і один пасажир.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП з'ясовують слідчі поліції.