Чи винна у навмисному вбивстві мешканка Тернопільщини, яка систематично потерпала від домашнього насильства

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі, за те що вона оборонялася від чоловіка насильника.

Повідомлення про смерть пацієнта надійшло на лінію 102 від фельдшера бригади екстреної медичної допомоги. На тілі померлого були виявлені ножові поранення.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, з’ясувала, що напередодні у загиблого був конфлікт з дружиною. Родичі стверджують, що скандали в родині траплялися через запальний характер чоловіка. Він чинив домашнє насилля та підіймав руку на жінку.

Зі свідчень підозрюваної, того дня чоловік вкотре став чіплятися до неї. Жінка каже, що захищалася – вхопила зі столу кухонний ніж і нанесла ним декілька ударів. Одне поранення виявилося фатальним.