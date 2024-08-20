19 серпня передали від Тернопільської міської ради ще 30 FPV-дронів на передову – Сергій Надал

Чергова партія з 30 FPV-дронів. Вже завтра «тернопільські дрони» будуть знищувати на передовій московського окупанта. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Мер також побажав нашим бійцям вдалого полювання на ворога.

«Тернопільська громада передала 30 FPV-дронів для наших захисників з героїчного батальйону. Вони зараз перебувають безпосередньо на фронті на найгарячішому донецькому напряму. Дрони закуплені за запитом командування батальйону. Нехай ця техніка допомагає нашим Героям ефективно полювати на ворога. Дякую підприємцям та всім тернополянам, які сплачують податки. За Ваші кошти Тернопіль допомагає нашим захисникам та захисницям. Слава Україні!», - заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

16 серпня мерія оголосила нову процедуру закупівлі для придбання ще 27-ми квадрокоптерів.

На днях мерія передали нашим воїнам з 110 бригади нову партію з 40 дронів. Також бійці 110 бригади отримали 15 квадрокоптерів Mavic.

Нещодавно мерія передали на передову нашим захисникам з Сил спеціальних операцій нову партію з 50 fpv-дронів.

Також мерія Тернополя передала 30 FPV-дронів нашим бійцям з 65 бригади та чергову партію FPV-дронів для спецпідрозділу Національної поліції, які зараз виконують бойові завдання на передовій.