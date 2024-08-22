На Тернопільщині чоловіка під час копання колодязя засипало 4-метровим шаром землі

Нещасний випадок з летальним наслідком трапився в одному із сіл Чортківського району.
21 серпня з колодязя рятувальники дістали тіло 61-річного жителя Товстенської громади.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. Як з’ясувалося, чоловік на приватному господарстві копав криницю. В якийсь момент стався зсув ґрунту і пенсіонера засипало майже чотириметровим шаром землі.
При огляді судово-медичний експерт тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть, не виявив. Остаточну причину смерті встановить експертиза.