На Тернопільщині чоловіка під час копання колодязя засипало 4-метровим шаром землі

Нещасний випадок з летальним наслідком трапився в одному із сіл Чортківського району.

21 серпня з колодязя рятувальники дістали тіло 61-річного жителя Товстенської громади.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. Як з’ясувалося, чоловік на приватному господарстві копав криницю. В якийсь момент стався зсув ґрунту і пенсіонера засипало майже чотириметровим шаром землі.