На Тернопільщині чоловіка під час копання колодязя засипало 4-метровим шаром землі

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Нещасний випадок з летальним наслідком трапився в одному із сіл Чортківського району. 

21 серпня з колодязя рятувальники дістали тіло 61-річного жителя Товстенської громади.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. Як з’ясувалося, чоловік на приватному господарстві копав криницю. В якийсь момент стався зсув ґрунту і пенсіонера засипало майже чотириметровим шаром землі. 

При огляді судово-медичний експерт тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть, не виявив. Остаточну причину смерті встановить експертиза. 

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