Тернопіль активно розвиває екологічні ініціативи

У Тернополі планують створити "Екомапу Тернополя". Ініціативу реалізовують в рамках Green Innovation Challenge.
Мапа об’єднає всі пункти збору вторсировини в місті — від одягу до пластику, від скла – до здачі техніки.
Усіх мешканців та представників бізнесу запрошують долучитися до створення цієї екомапи, надавши інформацію про пункти прийому вторсировини. Це можуть бути:
- папір,
- скло,
- батарейки,
- одяг та взуття,
- велика і дрібна неробоча побутова техніка,
- використані електронні сигарети,
- кришечки тощо.
Допоможіть зробити місто більш екологічним і зручним для сортування. Поділіться інформацією про пункти прийому за посиланням.
Карта допоможе кожному тернополянину знайти найближчий пункт прийому та зробити свій внесок у збереження довкілля!