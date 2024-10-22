Тернопіль активно розвиває екологічні ініціативи

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У Тернополі планують створити "Екомапу Тернополя". Ініціативу реалізовують в рамках Green Innovation Challenge.

Мапа об’єднає всі пункти збору вторсировини в місті — від одягу до пластику, від скла – до здачі техніки.

Усіх мешканців та представників бізнесу запрошують долучитися до створення цієї екомапи, надавши інформацію про пункти прийому вторсировини. Це можуть бути:

  • папір,
  • скло,
  • батарейки,
  • одяг та взуття,
  • велика і дрібна неробоча побутова техніка,
  • використані електронні сигарети,
  • кришечки тощо.

Допоможіть зробити місто більш екологічним і зручним для сортування. Поділіться інформацією про пункти прийому за посиланням.

Карта допоможе кожному тернополянину знайти найближчий пункт прийому та зробити свій внесок у збереження довкілля!

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