Тернопіль активно розвиває екологічні ініціативи

У Тернополі планують створити "Екомапу Тернополя". Ініціативу реалізовують в рамках Green Innovation Challenge.

Мапа об’єднає всі пункти збору вторсировини в місті — від одягу до пластику, від скла – до здачі техніки.

Усіх мешканців та представників бізнесу запрошують долучитися до створення цієї екомапи, надавши інформацію про пункти прийому вторсировини. Це можуть бути:

папір,

скло,

батарейки,

одяг та взуття,

велика і дрібна неробоча побутова техніка,

використані електронні сигарети,

кришечки тощо.

Допоможіть зробити місто більш екологічним і зручним для сортування. Поділіться інформацією про пункти прийому за посиланням.

Карта допоможе кожному тернополянину знайти найближчий пункт прийому та зробити свій внесок у збереження довкілля!