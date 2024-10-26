Вшануймо Героя: перейменування вулиці Бережанської на честь Сергія Короля

До 17 листопада жителі Тернополя можуть взяти участь в опитуванні щодо перейменування вулиці Бережанської на честь Героя України Сергія Короля, яке доступне на електронному сервісі «е-Тернопіль. Портал мешканця» та в мобільному додатку «е-Тернопіль».

Ця ініціатива створена на основі звернення, яке надійшло до Тернопільської міської ради від командування військових частин А7170, А7033 та родичів загиблого капітана 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Сергія Короля, жителя Тернополя, Героя України, який загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Щоб висловити свою думку, можна перейти в розділ «Е-демократія» на порталі за посиланням e-ternopil.gov.ua/e-democracy/survey або скористатися мобільним додатком «е-Тернопіль», оновивши його до останньої версії.