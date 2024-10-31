Трагедія в Копичинцях: родина з дітьми отруїлася грибами

Стан трирічної дівчинки та її семирічної сестри оцінюється як вкрай важкий, у решти постраждалих – середньої тяжкості. За попередніми даними, причиною отруєння стали гриби.

Співмешканець матері збирав гриби ще 27 жовтня, і вся сім'я їх їла. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але матір намагалася лікувати їх самостійно. Лише 30 жовтня, близько 15:00, вона звернулася за допомогою до лікарів. Найважчих дітей перевезли до медзакладу Львова, де трирічну дитину вже прооперували, а ще сімох – до Києва. Співмешканець знаходиться в реанімації Чортківської лікарні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною), що передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.