Тернопільська лікарня отримала сучасне обладнання від партнерів

Тернопіль та його громада продовжують отримувати підтримку від міжнародних партнерів, які надають гуманітарну допомогу в цей складний для України період.

Завдяки цій допомозі медичні заклади та інші установи забезпечуються необхідним обладнанням і ресурсами, що дозволяє надавати підтримку місцевим мешканцям та нашим захисникам.

Нещодавно Тернопільська лікарня швидкої допомоги отримала нову партію сучасного медичного обладнання від міжнародних партнерів, що дозволить облаштувати новий операційний зал. У цьому залі проводитимуть лікування та надаватимуть хірургічну і травматологічну допомогу, перш за все нашим захисникам, а також іншим мешканцям громади, які потребують лікування. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Серед отриманого обладнання — мобільна С-арка (рентген-дуга), лазерна указка для рентген-дуги, операційний стіл із приставками для ортопедії та операційна лампа.

Бартек Осаднік, представник «Fundacja Afriquia», зазначив, що організація вже десять років працює в Україні, надаючи медичну допомогу, і що ця партія обладнання є продовженням їхньої діяльності, розпочатої у 2023 році, з облаштування ортопедичної операційної. Завдяки співпраці Польського національного фонду здоров’я та Міністерства закордонних справ Польщі вдалося закупити необхідне обладнання.

Донором обладнання є Міністерство закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога», а виконанням проекту займалися благодійні фонди «Afriquia» та «World with Ukraine».

Це вже не перша допомога від міжнародних партнерів. У березні та квітні 2022 року медичні заклади Тернополя отримали пластини, імпланти, інструменти, ліки та два наркозно-дихальних апарати для надання медичної допомоги пораненим захисникам.