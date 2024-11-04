Тернопільські офтальмологи під слідством за втрату зору у пацієнтів через підробки

У результаті неналежного виконання своїх професійних обов'язків лікарями-офтальмологами в одній з лікарень Тернопільської області 18 пацієнтів повністю або частково втратили зір.

Всі потерпілі отримали підроблений медикамент. Крім того, за "ефективне лікування" та самі ліки медики вимагали з кожного пацієнта по 2000 гривень. За ці дії їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Ще у лютому 2023 року до поліції Тернопільщини надійшла інформація про те, що 18 осіб втратили зір після проведення медичних процедур. На підставі цієї інформації слідчі разом із працівниками управління стратегічних розслідувань відкрили кримінальне провадження.

У ході розслідування було встановлено, що троє лікарів, виконуючи вказівки завідувача відділення, рекомендували пацієнтам новий препарат, стверджуючи, що ліки оригінальні, безпечні та ефективні. Проте після ін’єкцій стан здоров'я пацієнтів різко погіршився: троє осіб втратили зір повністю, ще 15 — на одне око.

Правоохоронці вилучили підозрілий медичний препарат і направили його на експертизу, яка підтвердила, що ліки були підроблені, а їхній хімічний склад не відповідав оригіналу.

Слідство завершено, і чотири кримінальні провадження направлено до суду. Трьом лікарям-офтальмологам інкримінують порушення за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) та ч. 4 ст. 368-4 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, особою, що провадить професійну діяльність у сфері публічних послуг) Кримінального кодексу України, що передбачає до восьми років ув'язнення. Завідувачу відділення висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Процесуальне керівництво в цій справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.