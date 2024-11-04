Серія ДТП на Тернопільщині: одна людина загинула, п’ятеро – травмовані

З 1 по 3 листопада на дорогах Тернополя та області сталося п’ять ДТП, в результаті яких одна людина загинула, а п’ятеро звернулися по медичну допомогу.

Повідомлення про автопригоду на спецлінію Гусятинського відділення поліції надійшло 1 листопада від водія автомобіля Hyundai H-1. Чоловік заявив, що о 14:24 збив на дорозі невідомого. Аварія трапилася у селі Волиця Чортківського району. Потерпілого госпіталізували до медзакладу.

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували того ж дня о 16:20 в селищі Скала-Подільська. На місце події виїжджали працівники Борщівського відділення поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Fiat Doblo не врахував дорожньої ситуації та допустив наїзд на двох перехожих. Останні йшли узбіччям проїзної частини дороги в попутному з авто напрямку. Медичну допомогу без госпіталізації надавали 65-річному чоловікові, а от жінку 1963 року народження доправили до неврологічного відділення.

Три автопригоди трапилося 3 листопада. Близько 13:20 між селами Семенів та Підгайчики водій автомобіля SKODA FABIA під час виїзду з другорядної дороги на головну порушив правила та допустив зіткнення з автомобілем DAEWOO LANOS. У результаті удару 68-річну пасажирку з автомобіля SKODA FABIA з тілесними ушкодженнями екстрена медична допомога завезла до лікарні. Після обстеження її відпустили додому.

О 14:30 на Гаївському мосту не розминулися автомобілі. Попередня причина - порушення ПДР. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. У ході перевірки з'ясувалося, що водій автомобіля ACURA, виїжджаючи із другорядної дороги села Великі Гаї на головну дорогу вул. Об’їзна, зіткнувся з SKODA Octavia A5. У результаті удару SKODA за інерцією в'їхала у металевий відбійник. З тілесними ушкодженнями в дитячу лікарню потрапила пасажирка даного авто.

Чергова автопригода з потерпілими трапилася й неподалік села Підлісці. На автодорозі Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече водій автомобіля Ауді А4 здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги у забороненому місці. Його доправили до реанімаційного відділення. Проте врятувати життя чоловікові медикам не вдалося.

За усіма фактами тривають первірки зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.