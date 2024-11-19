У ДТП на Тернопільщині загинув велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками сталася 18 листопада близько 19:00 на в'їзді в село Оріховець.

На місце події виїхали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області та працівники Підволочиського відділення поліції.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG на неосвітленій ділянці автодороги Оріховець-Підволочиськ здійснила наїзд на велосипедиста.

Внаслідок ДТП 54-річний чоловік загинув на місці. У водійки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.