Схема за 8 тисяч доларів: у Тернополі викрили аферу з оформленням інвалідності

Тернополянин обіцяв за 8 тисяч доларів посприяти в оформленні інвалідності. Зловмисника викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ.

54-річний фігурант запропонував свої послуги з посередництва в оформленні документів, які б допомогли отримати групу інвалідності. Зловмисник переконував, що у хороших відносинах з членами медико-соціальної експертної комісії і за винагороду домовиться з ними про виготовлення документа, який допоможе уникнути мобілізації. Вартість фіктивної інвалідності оцінив у вісім тисяч доларів.

Повпливати на рішення МСЕК не вийшло – завадили правоохоронці. Слідчі Тернопільського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури розпочали щодо 54-річного тернополянина кримінальне провадження за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Днями фігуранту оголосили підозру, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.