Ворожа атака в Тернополі: пожежа, жертви та допомога постраждалим

Трагічні події сколихнули Тернопіль. Сьогодні вночі, 2 грудня, близько 01:00 внаслідок ворожого удару безпілотника по житловому будинку в одному з мікрорайонів міста розгорілася масштабна пожежа, яка зруйнувала квартири на верхніх поверхах та завдала значних ушкоджень будівлі.

Є загиблі та поранені, рятувальники та медики продовжують невпинно працювати, щоб допомогти постраждалим. Міська влада вже готує тимчасове житло для тих, хто залишився без даху над головою.

"Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверху та частково третій і четверті поверхи. На цю хвилину досі працюють рятувальні та спеціальні служби. Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених. Готуємо місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали. Деталі повідомлю згодом", - повідомляє міський голова Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook