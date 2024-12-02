Ворожа атака в Тернополі: пожежа, жертви та допомога постраждалим

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Трагічні події сколихнули Тернопіль. Сьогодні вночі, 2 грудня, близько 01:00 внаслідок ворожого удару безпілотника по житловому будинку в одному з мікрорайонів міста розгорілася масштабна пожежа, яка зруйнувала квартири на верхніх поверхах та завдала значних ушкоджень будівлі.

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Є загиблі та поранені, рятувальники та медики продовжують невпинно працювати, щоб допомогти постраждалим. Міська влада вже готує тимчасове житло для тих, хто залишився без даху над головою. 

"Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверху та частково третій і четверті поверхи. На цю хвилину досі працюють рятувальні та спеціальні служби. Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених. Готуємо місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали. Деталі повідомлю згодом", - повідомляє міський голова Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook.

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Атака призвела до масштабної пожежі на п’ятому поверсі, яка пошкодила 20 квартир. Завдяки оперативній роботі 45 рятувальників і 13 одиниць техніки вдалося врятувати будівлю та запобігти поширенню вогню на сусідні приміщення.
Загинув 45-річний чоловік, його дружину та ще двох мешканців будинку госпіталізовано з пораненнями.
Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна сусідніх будинків, навчальний заклад, а також 20 транспортних засобів.
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Близько сотні мешканців будинку було евакуйовано. Для допомоги постраждалим розгорнуто мобільний пункт незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку. На місці працюють психологи ДСНС і Національної поліції, які допомагають тернополянам впоратися зі стресом.
ДСНС закликає мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Поліцейські продовжують документувати наслідки атаки та надавати допомогу постраждалим.
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