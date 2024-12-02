Три ДТП з потерпілими за три дні: поліція Тернопільщини з’ясовує обставини

Працівники поліції Тернопільщини зареєстрували три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими за останні три дні.

29 листопада, траса Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка

О 14:35 на лінію "102" надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів біля села Романове Село. За попередньою інформацією, водій вантажівки VOLVO не врахував дорожньої ситуації та врізався у VOLKSWAGEN, який рухався попереду. Постраждали водій та пасажир легкового автомобіля. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

30 листопада у селі Почапинці близько 13:10 водій автомобіля Mazda MX-6, житель Івано-Франківщини, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen L35. Обох водіїв доправили до лікарні бригади екстреної допомоги.

1 грудня у селі Кровинка водій автомобіля Volkswagen T4 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з металевим відбійником. Після цього транспортний засіб відкинуло в Volkswagen Passat. У результаті ДТП постраждали двоє пасажирів мікроавтобуса, яких госпіталізували.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини та обставини аварій встановлюють слідчі.