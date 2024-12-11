На Чортківщині викрили нелегальний мініцех з виготовлення сигарет

Поліцейські Чортківського районного управління викрили підпільний цех із виробництва сигарет у селищі Заводське.

Експертиза виявила, що вилучений тютюн не відповідає державним стандартам України та містить шкідливі домішки.

Нагадаємо, у серпні 2023 року правоохоронці вилучили в двох місцевих жителів майже 400 кілограмів тютюну, готові сигарети, сировину для їхнього виготовлення та обладнання. Підпільний цех функціонував на території приватного господарства – у хліві та підвалі. Частину тютюну подружжя вирощувало самостійно, а іншу закуповувало у населення. Готову продукцію продавали місцевим жителям за зниженими цінами.

Експертиза виявила у сигаретах сторонні домішки, зокрема пісок, ґрунт, залишки комах та інші небезпечні речовини.

Проти порушників відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів. Згідно із законом, їм загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та знищенням нелегальної продукції.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють Тернопільська обласна та Чортківська окружна прокуратури.