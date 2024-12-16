Трагедія в Монастириськах: пожежа забрала життя місцевого мешканця

15 грудня в місті Монастириська на вулиці Тиха сталася трагедія – пожежа у житловому будинку забрала життя 65-річного чоловіка.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 20:32. Вогонь охопив площу 50 м². Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. Наразі фахівці з'ясовують причини займання та встановлюють розмір збитків.

Ця трагедія нагадує нам про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів і електромережі. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду – це може врятувати життя.