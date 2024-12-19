Фатальна ДТП на об’їзній Кременця: пасажирка легковика загинула під колесами вантажівки

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 18 грудня близько 14:00 на об’їзній дорозі Кременця, що на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.

У результаті зіткнення легковика ВАЗ 2109 з вантажівкою трагічно загинула жінка.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля допустив зіткнення з вантажівкою. Від удару двері зі сторони пасажира відкрилися, і жінка випала з салону автомобіля. Вона потрапила під колеса вантажівки, від чого отримала травми, несумісні з життям.

На місці події працює слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції та фахівці відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. Правоохоронці проводять огляд місця аварії, беруть у водіїв зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вирішується питання щодо внесення даного випадку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.