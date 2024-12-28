У Тернополі зупинку «вул. Бережанська» перейменовано на «вул. Сергія Короля»

У Тернополі перейменовано зупинку: тепер вона називається «вул. Сергія Короля» замість «вул. Бережанська».

26 грудня виконавчий комітет Тернопільської міської ради вніс зміни до рішення від 2 серпня 2017 року № 535 «Про затвердження Переліку та назв зупинок міського громадського транспорту загального користування м. Тернополя».

Згідно з рішенням, зупинка громадського транспорту, яка раніше мала назву «вул. Бережанська», тепер називається «вул. Сергія Короля». Це пов’язано з перейменуванням вулиці відповідно до рішення міської ради від 13 грудня 2024 року.

Просимо мешканців та гостей міста врахувати нову назву зупинки при плануванні своїх маршрутів.