Нова партія DJI Mavic 3 Pro та 3T від Тернополя для ЗСУ: Сергій Надал

Тернопільська міська рада оголосила закупівлі квадрокоптерів для Збройних Сил України.

У межах нових закупівель планують придбати 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro або їх еквівалент на суму 1 325 220 гривень.

Друга закупівля передбачає придбання 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3T або їх еквівалент вартістю 3 952 000 гривень.

“Сучасні технології та обладнання допомагають військовим ефективніше виконувати поставлені завдання. Квадрокоптери стали необхідним інструментом у роботі підрозділів”, - зазначив міський голова Сергій Надал.

Паралельно з цими закупівлями триває процедура придбання ще 21 квадрокоптера на суму 1,7 мільйона гривень. Усі закупівлі проводяться через систему ProZorro, що забезпечує прозорість процесу та чесну конкуренцію.

Інформацію про передане обладнання можна знайти на офіційному сайті міської ради в розділі Е-сервіси. Загальна сума оголошених закупівель становить понад 5,2 мільйона гривень. Придбане обладнання надійде до військових підрозділів після завершення всіх необхідних процедур.