За порушення правил карантину поліцейські склали понад 100 протоколів

З початку дії карантинних заходів і станом на 5 травня поліцейські області склали 111 адмінпротоколів. З них - 24 уже розглянуті судом.

Найбільше порушень правил карантину зафіксовано в обласному центрі, Збаразькому та Борщівському районах.

Заходи адмінвпливу правоохоронці застосовують лише до злісних порушників, які незважаючи на неодноразові застереження, попередження нехтують встановленими обмеженнями.

Більшість складених протоколів стосуються працівників сфери торгівлі та обслуговування. Були зафіксовані випадки, коли магазини, супермаркети, кіоски здійснювали торгівлю непродовольчими засобами, чим порушували санітарно-протиепідемічні правила. Припинено роботу майже 4 тисяч таких об’єктів господарювання в області.

За порушення правил карантину 19 адмінпротоколів за ст.44-3 КУпАП складено на керівників закладів харчування та торгівлі, 12 – на працівників підприємств, установ, організацій. До адмінвідповідальності поліцейські притягували й жителів області, які не дотримувалися правил самоізоляції та відмовлялися від проходження обов’язкової обсервації. Таких фактів виявлено 25.

Нагадаємо, що за порушення правил карантину передбачено накладання штрафу на громадян від 17 тис. до 32 тис. гривень. Для посадових осіб - штраф від 34 тис. до 170 тис. гривень.

У понеділок, 4 травня, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня відбуватиметься пом'якшення.

Поліцейські продовжуватимуть нести службу в посиленому режимі та звертаються до мешканців краю й надалі дотримуватися усіх правил та не порушувати закон.