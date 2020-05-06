На Тернопільщині чоловік обладнав конопляну теплицю в гаражі (ФОТО)

Політика Тернополянам готують політичне рабство під проводом Опоблоку Монобільшість і “реєстрова опозиція” готові продати українців за виборчі рейтинги Вибори без вибору Нас... Більше ...

Суспільство Ситуація з коронавірусом у Тернопільській області Станом на 6 травня в Тернопільській області за результатами досліджень у 935 випадках діагноз COVID-19... Більше ...

Суспільство Проблема стихійного сміттєзвалища на вулиці Микулинецькій у Тернополі У Тернополі не всі хочуть, щоб стихійне сміттєзвалища на вулиці Микулинецькій було ліквідоване. Фахівці, у... Більше ...

Економіка У Тернополі частково відновлює роботу малий та середній бізнес Вихід підприємств з карантину буде поетапний, відповідно до рівня захворювання на COVID-19 На засіданні... Більше ...