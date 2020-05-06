На Тернопільщині чоловік обладнав конопляну теплицю в гаражі (ФОТО)

Міні-теплицю в гаражі облаштував житель Теребовлі. Вирощував чоловік у ній коноплю. Заборонене городництво виявили працівники поліції.
В приміщенні теребовлянець обладнав систему тепло- та гідроізоляції, встановив спеціальні лампи, підігрівач та термометри, аби створити сприятливий клімат для вирощування коноплі.
У ході обшуку поліцейські вилучили 12 невеличких кущів та п'ять дорослих рослин. Окрім цього, були в чоловіка уже й висушені листя.
Він зізнався, що купив насіння та висадив його для власного використання.
Триває слідство.