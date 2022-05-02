На Теребовлянщині зранку горіла церква

На Тернопільщині сьогодні зранку рятувальники гасили пожежу в церкві.
2 травня о 05:36 на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння Української православної церкви Покрови Пресвятої Богородиці в селі Кровинка Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району, - зазначають в Головному управління ДСНС України у Тернопільській області.
Пожежу гасив черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління та 25 державного пожежно-рятувального поста 12 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління на площі 30 м.кв. Будівлю церкви врятували.