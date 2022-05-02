На Теребовлянщині зранку горіла церква

278964081 307947928190690 8290239742536557538 nНа Тернопільщині сьогодні зранку рятувальники гасили пожежу в церкві.

2 травня о 05:36 на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння Української православної церкви Покрови Пресвятої Богородиці в селі Кровинка Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району, - зазначають в Головному управління ДСНС України у Тернопільській області.

Пожежу гасив черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління та 25 державного пожежно-рятувального поста 12 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління на площі 30 м.кв. Будівлю церкви врятували.

278774853 307947964857353 8876774677587960276 n

279511568 307947931524023 26125273076390009 n

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
chasopys.te.ua@gmail.com

Меню