Через пожежу на Кременеччині загинув чоловік

На Тернопільщині внаслідок пожежі, яка виникла через несправне пічне опалення, загинула людина.

7 листопада о 6 ранку на спецлінію поліції надійшло повідомлення про пожежу в сусіда, в будинку якого перебував чоловік. Полум’я загрожувало поширитися на сусідні будівлі. На місце події оперативно прибули правоохоронці та рятувальники.

Загоряння сталось у селі Садки Кременецького району. На момент приїзду працівників ДСНС частина даху будинку вже була обвалена. Рятувальники швидко локалізували вогонь, а при огляді будинку на ліжку виявили тіло 66-річного господаря без ознак життя.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало несправне пічне опалення, а ймовірною причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Триває розслідування.