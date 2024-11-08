Смертельна ДТП у селищі Дружба: зіткнення мікроавтобусів забрало життя водія

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, у селищі Дружба, сталася дорожньо-транспортна пригода 7 листопада близько 14:00. Зіткнулися автомобілі Volkswagen T5 та Mercedes Benz Sprinter.

В результаті аварії водій Volkswagen T5, чоловік 1958 року народження, загинув на місці. Пасажир цього автомобіля отримав травми та був госпіталізований. Також до лікарні доставили водія Mercedes Benz Sprinter.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі проводять розслідування.