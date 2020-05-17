На Тернопільщині рятували корову, яка впала у колодязь

Вогнеборцям Чорткова довелось рятувати корову, яка впала у колодязь глибиною біля 15 метрів. Сталося це 16 травня на території закинутого домогосподарства в селі Залісся Чортківського району.

Прохання про допомогу надійшло о 19 год. 37 хв. Власники тварини не могли самостійно її витягти, - пише Володимир Закалов на сторінці Управління ДСНС України у Тернопільській області у Facebook.

Троє рятувальників, на спеціальному автомобілі, за допомогою лебідки, строп та мотузок витягнули «потерпілу» на поверхню.

В наслідок інциденту корова отримала незначні ушкодження.