На Тернопільщині розбився 27-річний мотоцикліст

На Чортківщині у селі Улашківці двадцятисемирічний мотоцикліст не впорався з керуванням та впав. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 травня близько 16:00 години.

За словами очевидців, водій двоколісного транспорту їхав на великій швидкості. Під час руху його почало закидати і чоловік злетів з мотоциклу. Після цього мотоцикліста за інерцією транспорт протягнув ще кілька десятків метрів.

В результаті падіння шолом розлетівся на частини. Чоловіка врятувати не вдалося. Бригада екстреної меддопомоги, яка виїжджала на місце події, констатувала смерть водія.