Першого червня запрацюють дитячі садочки у Тернополі

У центрі уваги — здоров’я та безпека дітей

Як готують садочки до відкриття?

20 травня Кабмін ухвалив рішення про запровадження адаптивного карантину. Відповідно до постанови, в регіонах, в яких здійснюється послаблення карантину, дозволено відновити роботу дошкільних навчальних закладів.

Враховуючи спад захворюваності на коронавірусну інфекцію у Тернополі, міським оперативним штабом прийнято рішення, що з 1 червня дошкільнята зможуть відвідувати дитячі садочки у нашому місті. До цього часу будуть завершені підготовчі заходи.

Проводять поточні ремонти. Міський голова Тернополя Сергій Надал, що відвідав один з садочків, повідомив про проведення ремонтних робіт.

“Наші дитячі садочки готуються до зустрічі дітей. У садочку №8, зокрема, ведуться роботи з термоізоляції фасаду, ремонтується дах та проводяться інші поточні ремонтні роботи”, - зазначив у своєму коментарі Сергій Надал.

Безпека дітей та вихователів. Діти мають бути у безпеці. Тому продовжують масове тестування вихователів. Загалом у Тернополі є більше двох тисяч працівників дитсадків. Тестування мають провести у короткі терміни. Потрібно протестувати багато працівників. Не виключаю, що інколи виникають «години пік».

Менше килимів та м’яких іграшок. Згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров’я з садочків будуть прибрані килими та м’які іграшки. У такий спосіб спрощують вологе прибирання у приміщеннях садочків, яке відтепер буде проводитись частіше.

Більше прогулянок і свіжого повітря. За дорученням міського голови внесено зміни до правил перебування у садочках, які враховують рекомендації епідеміологів. За сприятливих погодних умов діти будуть більшу частину часу перебувати та навчатися на вулиці.

Як буде дотримано безпеку дітей?

Для створення безпечних умов перебування дітей у садочках згідно рекомендацій МОЗ будуть змінені правила поведінки для дітей та батьків.

1. Усіх вихователів перевірять на COVID-19. Всім працівникам дитсадків буде проведено експрес-тестування на коронавірус, щоб уникнути будь-якої загрози для відвідувачів.

1. Батьки повинні звернутися до дільничного педіатра або сімейного лікаря для отримання довідки форми 095/о про відсутність медичних протипоказів, з відміткою про відсутність контакту з хворими на інфекційні хвороби, хворими на COVID-19, з підозрою на COVID-19, та з особами, які перебувають на самоізоляції. Така довідка буде видаватися батькам без проведення огляду та відвідування дитиною медичного закладу.

2. У кожному садочку буде присутній медпрацівник, який слідкуватиме впродовж дня за станом здоров’я дітей.

3. Медпрацівник буде проводити огляд дитини перед тим, як вона потрапить у групу на вулиці. Зокрема дітям замірятимуть температуру. Крім того раз на три години перевірятимуть температуру дітей та працівників дитсадків для вчасного виявлення захворювань.

4. Батьки і працівники дитячих садків зобов’язані при зустрічах використовувати медичні маски.

Міський голова Сергій Надал попросив поставитися з розумінням до незручностей, які можуть спричинити посилені заходи безпеки.

“Завдяки вчасним заходам у Тернополі вдалося уникнути значного сплеску захворюваності. Але ми маємо залишатися пильними, особливо у випадках, коли йдеться про здоров’я і безпеку наших дітей. Я прошу з розумінням поставитися до деяких обмежень. Вони мають мінімізувати загрозу зараження дітей, а у випадку його виявлення, вчасно надати допомогу”, - сказав Сергій Надал.