Від коронавірусу помер житель Шумщини, всього в районі вже 7 летальних випадків

За попередню добу на Тернопільщині захворіло двоє людей коронавірусом у Збаразькому та Кременецькому районах та зафіксовано ще один смертельний випадок у Шумському р-ні. Помер 79-річний чоловік, - повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Тернопільський обласний лабораторний центр.

Станом на ранок 27 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1126 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 1050 випадків - дорослі, 76 випадків – діти. Видужало 816 людей, 26 випадки, на жаль, летальні.

Загалом випадки підтверджено:

- м. Тернопіль – 100 (82 одужало, 1 летальний);

- Бережанський район – 3 (3 одужало);

- Борщівський район – 14 (13 одужало);

- Бучацький район – 67 (62 одужало, 1 летальний);

- Гусятинський район – 15 (14 одужало);

- Заліщицький район – 45 (40 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

- Збаразький район – 24 (20 одужало);

- Зборівський район – 3 (3 одужало);

- Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

- Кременецький район – 385 (171 одужало, 8 летальних);

- Лановецький район – 19 (19 одужало);

- Монастириський район – 194 (182 одужало, 4 летальних);

- Підволочиський район – 5 (4 одужало);

- Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

- Теребовлянський район – 14 (14 одужало);

- Тернопільський район – 19 (13 одужало);

- Чортківський район – 53 (51 одужало);

- Шумський район – 136 (96 одужало, 7 летальних).

В Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 321 новий випадок.