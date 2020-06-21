П’яний тернополянин, через зауваження водія, розбив скло та дзеркало в маршрутці

У маршрутці на вулиці Живова тернополянин розбив лобове скло та дзеркало, через зауваження водія.
За словами 48-річного водія автобуса, на зупинці громадського транспорту в салон автобуса зайшов чоловік напідпитку.
Кермувальник маршрутки зробив пасажирові зауваження, щодо відсутності у нього захисної маски. Це обурило чоловіка й він розпочав конфлікт. Правопорушник пошкодив транспортний засіб.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої опитали свідків та очевидців.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство. Окрім цього на 56-річного чоловіка складено протокол за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 44-3 КУпАП «порушення правил щодо карантину людей».