П’яний тернополянин, через зауваження водія, розбив скло та дзеркало в маршрутці

скло маршруткаУ маршрутці на вулиці Живова тернополянин розбив лобове скло та дзеркало, через зауваження водія.

За словами 48-річного водія автобуса, на зупинці громадського транспорту в салон автобуса зайшов чоловік напідпитку.

Кермувальник маршрутки зробив пасажирові зауваження, щодо відсутності у нього захисної маски. Це обурило чоловіка й він розпочав конфлікт. Правопорушник пошкодив транспортний засіб.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої опитали свідків та очевидців.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство. Окрім цього на 56-річного чоловіка складено протокол за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 44-3 КУпАП «порушення правил щодо карантину людей».

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