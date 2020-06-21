П’яний тернополянин, через зауваження водія, розбив скло та дзеркало в маршрутці

Спорт У парку «Топільче» пройдуть велозмагання «Круті віражі» 21 червня на картинговій трасі в парку «Топільче» пройдуть змагання з велосипедного спорту серед аматорів... Більше ...

Суспільство У лікарнях Тернополя з COVID-19 перебувають 32 пацієнтів Загалом у лікарнях Тернополя – 32 хворих на COVID-19, повідомляють у штабі для боротьби з коронавірусом. У... Більше ...

Суспільство Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції на Тернопільщині Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 20 червня на Тернопільщині зафіксовано 1643... Більше ...

Культура Голова ОДА привітав працівників обласного лабораторного центру з професійним святом Напередодні Дня медичного працівника, яке традиційно відзначається в Україні у третю неділю червня, голова... Більше ...

Суспільство У Тернополі перевірили, як на ринках дотримуються умов карантину 18 червня мобільна група провела контроль за дотриманням вимог карантину на тернопільських ринках. Так, під... Більше ...

Суспільство За хабар на Тернопільщині судитимуть поліцейського Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника сектору реагування патрульної поліції... Більше ...

Суспільство У гідропарку «Топільче» ведуться роботи з очистки водойми У Тернополі поблизу Козацького острівця проводяться активні роботи з очистки водойми. «Роботи з очищення... Більше ...