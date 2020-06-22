На Тернопільщині незаконно видобули надр на понад мільйон гривень

Незаконне видобування корисних копалин виявлено обласною екологічною інспекцією під час позапланової перевірки в Бучацькому районі. Одне із порушень зафіксовано в околицях села Стінка в урочищі «Травка», де виявлено незаконну розробку глини на площі 200 кв.м. та об’ємом 1600 куб.м.

Там же виявлено видобуток каменю пісковика об’ємом 2 куб.м.

Ще одне місце самовільного видобутку каменю пісковика об’ємом 9 куб.м. виявлено в околицях села Млинки.

Загальна сума розрахованих збитків, завданих незаконною розробкою корисних копалин, склала 1,140 млн.грн.

За дані правопорушення передбачена відповідальність ст.240 Кримінального Кодексу України, матеріали справи для вжиття заходів реагування передано до ГУНП в Тернопільській області.

Крім того, в урочищах «Травка» та «Біля Бариша» інспекторами зафіксовано чотири несанкціоновані сміттєзвалища, ліквідувати які обов’язковим до виконання приписом зобов’язано Стінківську сільську раду.