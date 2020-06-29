На Донбасі загинув військовий з Тернополя Іван Дедюх

У Донецькій області загинув сержант 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Іван Дедюх.

27 червня штаб ООС у вечірньому зведенні повідомив, що поблизу Старогнатівки внаслідок розриву невідомого боєприпасу постраждали два захисники.

Від отриманих множинних осколкових поранень, на жаль, один із військовиків загинув, другого доправлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

Іван Дедюх народився 21 січня 1983 року в Тернополі. На Донбасі воював з 2014 року.

«Звитяга тернополянина, який віддав своє життя, щоб у мирі жили майбутні покоління – приклад справжнього Героїзму, який навіки увійде в історію України.

Громада Тернополя завжди пам’ятатиме патріотів, які ціною власного життя захищали Україну.

Вічна пам’ять та Царство Небесне! Герої не вмирають!», - йдеться у повідомленні прес-служби Тернопільської МР.