Кабелі мали бути відключені від мережі: на Бережанщині через тіло чоловіка пройшов струм в 220 Вольт

Від ураження струмом на сусідньому подвір’ї родича помер молодий чоловік.

29 червня житель одного із сіл Бережанського району косив траву. На землі біля сусідської хати лежали обірвані старі кабелі, які йшли від електроопори.

За попередньою інформацією, їх РЕМ свого часу відключив від мережі. Про це знав і потерпілий.

Проте коли він їх хотів забрати з землі, чоловіка вдарило струмом. На шум збіглися сусіди, але врятувати жителя Бережанщини не вдалося. Через тіло тридцятивосьмирічного потерпілого пройшов струм в 220 Вольт. Він помер ще до приїзду швидкої.

Правоохоронці встановлюють, чому замкнули дроти, які мали бути відімкнуті від системи. Триває слідство.