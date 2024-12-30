Командир «Азову» Арсен Дмитрик нагороджений почесною відзнакою «За заслуги перед Тернопільщиною»

Почесну відзнаку «За заслуги перед Тернопільщиною» отримав командир батальйону 12 бригади спеціального призначення НГУ «Азов» Арсен Дмитрик, позивний «Лемко».

Нагороду йому вручив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук під час сесії обласної ради.

Арсен Дмитрик народився 31 березня 1994 року в Бережанах. Він закінчив Національний університет «Львівська політехніка», Острозьку академію та Національну академію Національної гвардії України. З осені 2014 року вступив до лав «Азову». Відтоді брав участь у численних боях, зокрема за Широкине, Світлодарську дугу, Мар’їнку, Водяне та інші.

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну він став учасником запеклих боїв за Маріуполь, переживши полон та теракт в Оленівці. 21 вересня 2022 року був звільнений з полону. Після цього Арсен зробив значний внесок у відновлення боєздатності підрозділу, створивши нові батальйони, які відповідають сучасним військовим стандартам. Зараз він продовжує служити, демонструючи відданість та неймовірну силу духу на захисті України.