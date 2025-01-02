У Кременці пішохід потрапив під колеса

48-річного чоловіка з численними тілесними ушкодженнями госпіталізувала до анестезіологічного відділення бригада екстреної медичної допомоги.
Потерпілий постраждав унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Інцидент стався 31 грудня близько 17:50 у місті Кременець. Про травмованого пішохода повідомив поліції водій автомобіля Toyota. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції.
За попередніми даними, пішохід перетинав дорогу, коли водій не встиг вчасно загальмувати. Потерпілого доставили до лікарні, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі дії тривають.