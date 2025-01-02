У Кременці пішохід потрапив під колеса

«Замість ялинки – зимовий букет»: виставка-конкурс об’єднала школярів Тернопільщини У Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді пройшла обласна заочна виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет».

Для студентів-першокурсників класичного університету Тернополя провели тренінг у Тернопільській митниці У рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Західноукраїнським національним університетом та Тернопільською митницею організовано навчально-практичний тренінг для студентів-першокурсників...

«Прокачай свій English». У Тернополі відкрили набір на безоплатні курси англійської для дорослих — як зареєструватися? У Тернополі на базі освітньо-культурного Гончаренко центру відкрили набір на безкоштовні курси англійської мови для дорослих. Англійську мову тут можна вивчати «з нуля», а долучитися до занять...

Проєкт «Альманах літературних творів бібліотечних працівників Тернопілля» шукає таланти Тернопільська обласна бібліотека для молоді впорядковує та готує до друку “Альманах літературних творів бібліотечних працівників”. Ми знаємо, що серед Вас є багато талановитих особистостей....