Затримано голову громади на Чортківщині за отримання хабара в 1000 доларів

Голову однієї з об'єднаних територіальних громад на Чортківщині затримали за отримання неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів. Його викрили після передачі коштів.

Операцію провели співробітники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області разом зі слідчими обласного управління поліції під керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, підприємець планував придбати будівлі й споруди цегельного заводу на території селищної ради, а також організувати там видобуток надр і виробництво цегли. Для цього потрібно було укласти договір оренди земельної ділянки.

Селищний голова вимагав 1000 доларів за ухвалення позитивного рішення щодо оренди землі та гарантію відсутності перешкод у підприємницькій діяльності.

Посадовця затримали під час передачі коштів відповідно до статті 208 КПК України. Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Слідство триває.