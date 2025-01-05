Чотири людини постраждали внаслідок ДТП у Кременецькому районі

Поліція з'ясовує обставини ДТП у Кременецькому районі, внаслідок якої постраждали четверо молодих людей.

04 січня 2025 року близько 1:50 ночі в селі Білокриниця Кременецького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Kia Ceed під керуванням 19-річного жителя Кременця з’їхав з дороги та зіткнувся з бетонною частиною мосту.

Внаслідок аварії травмувалися четверо осіб віком від 17 до 21 року. 19-річний водій перебуває у важкому стані, троє пасажирів — 19-річна дівчина та хлопці віком 17 і 21 рік — також отримали тілесні ушкодження. Усіх потерпілих госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють причини аварії. Триває перевірка.