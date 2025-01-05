Тернопіль для ЗСУ: потужна партія безпілотників для військових підрозділів

П’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro та тридцять FPV дронів K7S отримали військові формування від громади Тернополя.

Безпілотні літальні апарати надійшли до підрозділів в рамках програми “Обороноздатність”. Це обладнання призначене для виконання бойових завдань на передовій.

“Технологічне забезпечення наших військових формувань - один із пріоритетних напрямків підтримки. Кожен дрон та квадрокоптер посилює обороноздатність підрозділів та зберігає життя військових”, - зазначив міський голова Сергій Надал.

Квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro обладнані потужними камерами та мають значний радіус дії. FPV дрони K7S відзначаються маневреністю та точністю керування. Це обладнання дозволяє виконувати розвідувальні операції та корегування вогню артилерії.

Тернопільська громада забезпечує військові формування необхідним обладнанням з початку повномасштабного вторгнення. Безпілотні літальні апарати стали невід’ємною частиною сучасного військового оснащення та значно підвищують ефективність виконання бойових завдань.