На Тарнавського водійка Lexus збила пішохода

Із забоями та переломом тридцятирічного жителя Тернополя доставила до лікарні бригада екстреної медичної допомоги. Травми чоловік отримав унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталася 2 січня близько 15:00 на вулиці Тарнавського. За попередніми даними, водійка автомобіля Lexus RX 350 не встигла загальмувати й на нерегульованому пішохідному переході збила пішохода.

Медики надали потерпілому допомогу на місці, госпіталізації він не потребував.

Водійка, за попередніми висновками, була твереза, однак у неї взяли зразки крові для додаткової перевірки на вміст алкоголю. Слідство триває.