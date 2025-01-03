На Тарнавського водійка Lexus збила пішохода

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Із забоями та переломом тридцятирічного жителя Тернополя доставила до лікарні бригада екстреної медичної допомоги.

Травми чоловік отримав унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталася 2 січня близько 15:00 на вулиці Тарнавського. За попередніми даними, водійка автомобіля Lexus RX 350 не встигла загальмувати й на нерегульованому пішохідному переході збила пішохода.
Медики надали потерпілому допомогу на місці, госпіталізації він не потребував.
Водійка, за попередніми висновками, була твереза, однак у неї взяли зразки крові для додаткової перевірки на вміст алкоголю. Слідство триває.

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