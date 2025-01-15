Галицько-донбаський гурт NAZVA гукає всіх жителів та гостей файного міста на презентацію нового альбому

17 січня 2024 року о 19:00 в Креативному кластері Na пошті відбудеться довгоочікувана музична подія – сольний концерт галицько-донбаського гурту NAZVA, який встиг стати музичним феноменом останніх років.

Їхній хіт «Сіґеле-міґеле» очолив український топ Shazam і звучить на найбільших стрімінгових платформах.

Розпочавши музичну кар’єру в 2019 році, колектив на сьогодні став дуже популярним, а його концерти перетворюються для публіки на справжнє свято музики, лірики та вражень.

17 січня NAZVA приємно вразять новим звучанням та піснями нового альбому «Паросток», експозицією до якого стала робота «Чужію я», зроблена разом з BRYKULETS. Нова платівка – це яскрава рефлексія на оточуючу реальність. Це історії про рідний дім, про пам’ять та все, що дійсно важить. Обов’язково почуєте і улюблені хіти «Сіґеле-міґеле», «Slavic English» та інші. Усе це – в неймовірному супроводі саксофону, флейти та ударних. Буде незабутньо, приєднуйтесь!