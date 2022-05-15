У Тернополі вшанували жертв політичних репресій

Щороку у третю неділю травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій.

За традицією, урочистості відбулися біля меморіальної дошки на обласному музеї політичних репресій, що на вулиці Коперника у Тернополі.

«Ми не маємо права забувати наших героїв, людей, що віддали життя за Україну. На їх крові і стражданнях маємо Українську державу. Герої сьогодення захищають нашу країну від тих самих ворогів - російського загарбника. Нас намагалися знищити тоді і хочуть зараз. Але українці незламна нація. Ми вистояли колись і виборемо перемогу зараз! Слава Україні!», - зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

Також для всіх охочих провели екскурсію, на якій представили тематичну виставку «Борці Тернопільщини за волю України» та показали фільм «Червоний».

Нагадаємо, що 2 червня 1937 було прийнято постанову Політбюро ЦК ВКП (б) «Про антирадянські елементи», яка поклала початок масових репресій.

Вже до середини листопада 1938 року без суду було винесено 681 692 смертних вироки, які виконувалися негайно. Понад 1,7 млн людей було відправлено в табори.

Згідно з розсекреченими архівами і документами СБУ, в Україні з 1935 по 1951 рік жертвами розкуркулення стали понад 2 млн 800 тис. людей. Близько 16,5 тис. осіб було розстріляно в 1937-му.