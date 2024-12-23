Підлітки викрали катафалк з церковного гаража та далеко не поїхали

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У ніч на суботу в селі Старий Олексинець сталося справжнє «автограбіжницьке» шоу, яке неабияк здивувало місцевих жителів.

З гаража на території церкви зникло авто – старенький «УАЗ 3303», який служив як катафалк. Історія цього автомобіля могла б бути не такою драматичною, якби не втручання трьох місцевих підлітків.

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Церковний староста, як завжди, прийшов до храму зранку і виявив, що його гаражні ворота не тільки відкриті, але й автівка зникла. Природно, одразу звернувся до поліції. І ось тут почалася справжня поліцейська сага: зламали замок, знайшли ключі від автівки, завели її і поїхали – але не надовго! Прогрівши двигун, хлопці відправилися в «подорож», але не дуже далеко – техніка, як з’ясувалося, відмовилася працювати, і машина зламалася прямо посеред поля.
Поліція, виїхавши на місце події, швидко з’ясувала, що авто насправді не втекло далеко й було знайдено в занедбаному стані. Однак до того часу правоохоронці вже встигли «підключити» карний розшук і поліцейського офіцера громади, і в результаті знайшли трьох неповнолітніх хлопців – 15, 16 та 17 років, які й були «крадіями». Що цікаво, ці хлопці раніше навіть не потрапляли у поле зору поліції.
Чому вони вирішили викрасти машину, відповісти не змогли, і це лишилося для всіх загадкою. Як-то кажуть, вандали не завжди мають чітке пояснення своїм діям.
Тим часом, тепер на неповнолітніх чекає кримінальна відповідальність за частину 2 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Покарання за це може бути до восьми років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.

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